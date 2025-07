Les cambres celebren la tramitació parlamentària de la futura llei de cambres

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell General de Cambres de Catalunya ha celebrat l'inici de la tramitació parlamentària de la futura llei de cambres perquè permetrà adaptar la normativa a la legislació cameral estatal aprovada el 2014 i "definirà millor" les funcions de les entitats.

Les 13 cambres afirmen que el text proposat va ser consensuat a finals del 2024 amb les 13 cambres i que "va rebre el suport de les patronals Pimec i Foment del Treball, a més dels principals sindicats i del PSC, Junts, ERC i el PP", informen en un comunicat aquest dijous.

En matèria de finançament, la normativa estableix un conveni per un import progressiu de tres milions el 2026, cinc per al 2027 i set per al 2028.