Les cambres catalanes assenyalen que la recuperació postcovid és "intensa"

Santacreu (Cambra de Barcelona) celebra que "l'economia catalana avança a bon ritme"

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell de Cambres de Catalunya ha assenyalat que la recuperació després de la pandèmia ha estat "especialment intensa" a Catalunya i ha posat en valor que l'economia catalana ha crescut amb més força que a la resta d'Espanya i a la zona euro.

És una de les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya, elaborada per l'entitat i que s'ha presentat aquest dijous en un acte en el qual han participat el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; l'economista Oriol Amat, i la directora del document, Carme Poveda.

Santacreu ha celebrat que "l'economia catalana avança a bon ritme", millor de l'esperat a principis d'any, i que hagi consolidat, en les seves paraules, l'avantatge relatiu respecte al conjunt d'Espanya.

Poveda ha explicat que el 2023 "serà recordat per haver assolit els tipus d'interès més elevats de les darreres dècades" i que les perspectives passen per mantenir uns tipus elevats durant més temps del previst inicialment.

Ha explicat que les dades confirmen una "fortalesa més gran de l'economia catalana en la fase postpandèmia" i que un dels factors que ho explica és l'increment de població en un 3,7% en els darrers dos anys.

Amat, per la seva banda, ha fet l'anàlisi microeconòmica del teixit empresarial i ha assegurat que "les dades econòmiques diuen que el país empresarial va molt bé".

REPTES PENDENTS

La Memòria destaca que l'economia catalana té quatre grans reptes als quals ha de fer front i Poveda ha explicat que el primer és la millora de la productivitat, que no es va donar en el període 2015-2022 i que provoca que Catalunya s'allunyi de la mitjana de la zona euro.

També ha assenyalat la necessitat de convergir amb la mitjana europea en la inversió en R+D i d'ajustar "millor l'oferta i la demanda dels treballadors en el mercat laboral", especialment en els àmbits tècnic i tecnològic.

Finalment, ha apuntat que s'ha d'accelerar el ritme de la descarbonització de l'economia i ha lamentat que el desplegament de les energies renovables "està sent més lent" del que caldria.

PERSPECTIVES PER AL 2024

De cara a aquest any i el vinent, Poveda ha assenyalat que l'economia catalana ha continuat creixent "amb força" el primer semestre, especialment per la bona situació laboral, l'augment dels salaris reals i el dinamisme del sector turístic.

Les previsions passen perquè el consum privat agafi el relleu al consum públic com a principal motor de l'economia i que la inversió es recuperi gradualment a mesura que baixin els tipus d'interès.

Poveda ha destacat el consens per millorar a l'alça les previsions per a l'economia catalana, que s'estima que creixerà per sobre del 2% aquest any i que "mantindrà un diferencial positiu important" respecte a la zona euro.

Com a principals riscos per a l'economia hi ha els conflictes geopolítics i que la reducció dels tipus d'interès sigui "més lenta del previst".