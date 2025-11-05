Les cambres catalanes afirmen que la llei que tramita el Parlament trencarà "una dècada de dèficits"

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell General de Cambres de Catalunya assegura que la proposició de llei de cambres, a la qual aquest dimecres s'ha donat llum verda al Parlament per continuar amb la tramitació, trencarà "una dècada de dèficits" camerals.
En un comunicat, les 13 cambres que integren el Consell han recordat que la llei va ser consensuada amb el vistiplau de patronals, sindicats i el Govern, i "permetrà reforçar institucionalment les cambres i el suport al creixement social i econòmic, a més de la col·laboració entre administracions i empreses".
La proposta, presentada pels grups del PSC-Units, Junts, ERC i el PP, ha superat el tràmit després de la intervenció dels grups, atès que no ha rebut esmenes a la totalitat, en una sessió plenària seguida pels representants camerals, que han posat en una foto conjunta.
La llei de cambres "perfilarà millor les funcions públiques de les cambres, reconegudes com a òrgans consultius, de representació i de col·laboració amb les administracions".
També promourà, a parer seu, la creació de plans camerals, amb l'objectiu de donar suport al desenvolupament de les empreses catalanes mitjançant la col·laboració amb les administracions públiques.
En matèria de finançament, la normativa estableix un conveni per un import progressiu de 3 milions per al 2026, 5 milions per al 2027 i 7 milions per al 2028.
MILLOR SERVEI
"La llei de cambres servirà de base per desenvolupar amb més garanties la missió històrica de les cambres de comerç de representació dels interessos generals de l'economia, suport al desenvolupament de les empreses i col·laboració amb el sector públic", afirmen les entitats.
En aquest sentit, citen l'impuls i millora de la prestació de serveis a les empreses en àmbits com la sostenibilitat, la innovació, la internacionalització i l'economia digital.