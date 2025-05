Les Borges Blanques (Lleida) col·loca 7 llambordes 'stolpersteine' pels deportats a camps nazis

LLEIDA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Les Borges Blanques (Lleida) ha col·locat aquest diumenge set llambordes 'stolpersteine' per recordar als veïns deportats als camps de concentració nazis, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha presidit l'acte d'homenatge, impulsat pel Memorial Democràtic, i ha posat en valor la dignificació de les víctimes a través d'aquesta iniciativa.

Ha afirmat que és fonamental fer actes com aquest per fer memòria, però també per convidar a la reflexió col·lectiva: "Estem en un present on la democràcia encara està amenaçada".

PROJECTE 'STOLPERSTEINE'

Cada llamborda 'stolpersteine' és única i es fabrica artesanalment, a mà, "un gest de respecte i humanitat que contrasta amb l'extermini industrialitzat del nazisme".

Amb 646 llambordes col·locades en diferents municipis catalans, el Memorial Democràtic "consolida un model participatiu i descentralitzat" de memòria democràtica.

El director de Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, present a l'acte, ha assegurat que "la memòria no és només un acte de record, sinó també una responsabilitat col·lectiva" que obliga a mantenir viu el llegat de les víctimes.