Les bases de Podem avalen l'acord amb ERC a Catalunya

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els inscrits de Podem han avalat l'acord de col·laboració amb ERC a Catalunya i els pactes sobre les llistes d'unitat amb altres organitzacions d'esquerra a les Canàries i la Comunitat Valenciana.
Segons ha indicat el partit, el 87,7% dels participants han donat suport a aquests acords en una consulta exprés en què la participació ha superat els 10.000 inscrits en amb prou feines quatre hores. En contraposició, 1.230 persones hi han votat en contra, és a dir, el 12,2%.
En el cas d'ERC es tracta d'un acord de col·laboració inèdit pel qual els morats no es presentaran a Catalunya, faran costat a la candidatura d'ERC amb la incorporació de dos membres als llocs 6 i 10 de la llista dels republicans a Barcelona com a independents; d'altra banda, Rufián col·laborarà en la campanya electoral fora de Catalunya al costat d'Irene Montero.
A banda, es confirma la coalició subscrita entre Podem i Nova Canàries, IU i Moviment Sumar amb la marca pròpia 'Unitat del Poble Canari' i també la llista d'unitat a la Comunitat Valenciana amb Compromís, IU i ERC en la qual ocuparan el primer lloc a la circumscripció d'Alacant amb el nom 'Compromís-Front Valencià per a la papereta'.