Les bases de Junts Barcelona elegiran aquest cap de setmana en unes primàries el seu alcaldable

Les urnes es tancaran diumenge i es preveu que el guanyador faci una roda de premsa
BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -
Les bases de Junts Barcelona elegiran aquest cap de setmana el seu alcaldable en una votació de primàries que enfrontarà l'actual líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la diputada al Congrés Pilar Calvo; la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas.
La votació, que començarà dissabte i s'allargarà fins diumenge a les 19 hores, ve precedida d'una campanya en la qual cada candidat ha presentat les seves propostes i culminarà aquest divendres amb un debat entre tots quatre, que va avançar Europa Press, i que ha estat l'únic que hi ha hagut.
Poc després que diumenge es tanquin les urnes se sabran els resultats provisionals de la votació --no seran definitius fins al 23 de juny--, i es preveu que hi hagi una roda de premsa del guanyador.
Els quatre aspirants han aconseguit arribar fins aquí després de superar l'aval d'un 20% de la militància barcelonina, i tampoc no hi ha hagut pactes entre ells durant la campanya.