Les bases d'ERC Barcelona votaran dissabte sobre un possible acord amb Trias

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Les bases d'ERC Barcelona votaran dissabte al matí si donen suport a investir el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, i formar una coalició d'ERC i Junts al Govern municipal, segons han informat fonts republicanes a Europa Press.

Ho faran en un congrés convocat a la seu d'ERC a poques hores que es constitueixin els ajuntaments, la qual cosa podria deixar a l'aire qui ocuparà l'alcaldia de la capital fins poc abans de la votació.

La militància d'ERC s'haurà de pronunciar sobre un possible pacte entre Trias i l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, en les negociacions per formar govern, o si ho descarten i voten Maragall com a candidat.