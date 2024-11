Les bases dels Comuns aproven l'informe de gestió, tot i que el 'no' i l'abstenció sumen més

Donen via lliure a una resolució que critica la "dobla vara" de mesura de la UE amb Ucraïna i Palestina

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Les bases dels Comuns han aprovat aquest diumenge l'informe de gestió de la direcció sortint, liderada per l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; la líder al Parlament, Jéssica Albiach, i la vicepresidenta de la Diputació, Candela López, tot i que el 'no' i l'abstenció han sumat més que els vots a favor.

En aquesta votació, en la IV Assemblea Nacional celebrada aquest dissabte i diumenge al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l'informe de gestió ha obtingut 216 vots a favor, i 169 en contra i 82 abstencions, que sumen 251.

Les tres coordinadores nacionals van presentar aquest dissabte l'informe de gestió a l'inici de l'assemblea i van fer balanç del seu mandat, que van revalidar el novembre del 2021, en la III Assemblea.

A més, les bases han aprovat la ponència política i organitzativa, amb 389 vots a favor, 60 en contra i 33 abstencions, que aposta per "créixer" com a organització i articular-se territorialment, a més de preparar-se de cara a les eleccions municipals del 2027.

DEBAT D'ESMENES

A l'inici del procés assembleari hi havia prop de 800 esmenes registrades, de les quals 50 van arribar vives a l'assemblea i es van debatre dissabte en comissions, i aquest diumenge han arribat vives al plenari cinc blocs d'esmenes.

El bloc que ha generat més debat ha estat el de la denominació dels Comuns com a partit --com recullen els estatuts i també la ponència política i organitzativa-- o com a organització o moviment polític i social, amb l'argument que així s'englobarien les sensibilitats de les diferents organitzacions que componen els Comuns, però finalment aquestes esmenes s'han rebutjat.

Quant al nom del partit, la ponència organitzativa proposava que passés a ser 'Comuns', però s'ha transaccionat una esmena perquè es continuï denominant 'Catalunya en Comú' i que es faci servir aquest nom i el de 'Comuns' per a la comunicació amb els mitjans i la ciutadania.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Els Comuns també han aprovat una resolució que defensa la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores el 2024 i impulsar la reducció a 32 hores de cara al 2030.

També ha prosperat una altra que aposta per un "europeisme crític i un internacionalisme coherent, que denuncia la doble vara de mesures que la UE ha mostrat amb la invasió d'Ucraïna i el genocidi en Palestina".

S'ha aprovat una altra que defensa una Europa federal que "es posa al costat dels pobles que pateixen opressió colonial, a Ucraïna, a Palestina i al Sàhara" i una UE que miri més enllà dels estats i afronti els reptes de forma autònoma i unida sobre bases federals.

EDATISME I VIOLÈNCIES MASCLISTES

Les bases han aprovat una resolució en què consideren l'edatisme com una discriminació estructural, i en què es comprometen a treballar per incrementar els recursos que es dediquen a les polítiques de dependència i protecció de la gent gran per garantir "una vida digna".

També ha prosperat una altra resolució en la qual els Comuns expressen el seu "ferm compromís per a l'erradicació de les violències masclistes amb polítiques i mesures que desactivin la violència estructural que sustenta el patriarcat".

Han aprovat una altra que reclama una llei electoral catalana que garanteixi més participació i reclama estudiar el desenvolupament del vot electrònic, el vot de persones a partir de tres anys de residència i la millora de l'atenció de persones emigrades que resideixen a l'estranger perquè puguin votar.

Sobre el laïcisme, els Comuns defensen que els ajuntaments disposin d'espai a cementiris i tanatoris per celebrar tota mena de cerimònies, "sense cap exclusió per motius de religió o creença".

PETITS MUNICIPIS

L'assemblea també ha donat via lliure a una resolució que demana l'aplicació immediata de la llei d'espais agraris, el desenvolupament de l'Agència de la Natura i la Llei d'alta muntanya, a més de garantir l'accés a l'habitatge al món rural i els municipis petits i reduir "el fort impacte" dels lloguers de temporada i turístics.

En una altra resolució, els Comuns han reivindicat aplicar amb urgència l'Estatut de Municipis Rurals i reconèixer "les dificultats associades amb viure i sobreviure a l'Alt Pirineu i Aran en comparació amb la resta de vegueries de Catalunya", per la qual cosa demanen més transport públic i regular i disminuir els habitatges d'ús turístic.