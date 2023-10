Les bases del CdRep avalen amb un 76,5% la seva reestructuració amb un 6,53% de participació

Celebren el resultat perquè permetrà "avançar cap a un CdRep millor, més fort i eficaç"



BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

Les bases del Consell de la República (CdRep), que encapçala l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, han avalat amb un 76,5% la consulta proposada per la direcció per reestructurar l'entitat, que ha comptat amb una participació del 6,53% d'un cens de 90.481 persones.

Davant la pregunta 'Estàs d'acord que cal adaptar l'estructura institucional del Consell per tal que pugui complir de manera més eficaç la seva missió i que, en conseqüència, es dugui a terme una reestructuració dels seus òrgans per fer possible aquesta adaptació?', un 76,5% ha apostat pel 'sí', un 19,4% ho ha rebutjat i un 4% ha votat en blanc, segons un comunicat de l'entitat.

A finals d'agost, Puigdemont va proposar fer una "reforma substancial, orgànica i normativa" del CdRep, que comportava restar poders a l'Assemblea de Representants, que defineixen com el 'parlament' de l'entitat i que està format per 121 membres, els quals tenen la funció de controlar la cúpula del govern de l'entitat, que lidera l'expresident català.

En una carta, Puigdemont va expressar la voluntat de reformular aquest òrgan en dues cambres: una cambra de representació dels consells locals i de les bases del CdRep, i una altra que elaborarà la "legislació republicana".

Aquesta proposta de reorganització va provocar el malestar d'un grup de membres de l'Assemblea de Representants, que han qüestionat les formes i s'han mostrat crítics amb la gestió del vicepresident del CdRep, l'exconseller Toni Comín.

RESULTATS

Amb els resultats provisionals de la consulta, el període de la qual de votació va començar l'11 d'octubre i va acabar dilluns, ara comença el termini de presentació de reclamacions fins al 25 d'octubre, dia en què es proclamaran els resultats definitius.

Malgrat tot, la direcció del CdRep ha fet una valoració positiva del resultat perquè "permetrà avançar cap a un CdRep millor, més fort i eficaç" i han agraït el vot de tots els que han participat en la consulta, independentment de quin hagi estat el seu vot, la seva participació i el seu compromís en aquest procés de reorganització.