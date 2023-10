Les bases del CdRep avalen amb un 74,9% promoure el bloqueig a la investidura de Sánchez

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Les bases del Consell de la República (CdRep), que encapçala l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, han avalat en consulta amb un 74,9% dels suports promoure el bloqueig a la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

En la consulta, que preguntava si el CdRep ha de promoure el bloqueig a la investidura de Sánchez per part dels partits independentistes catalans, hi han votat 4.021 persones d'un cens de 90.484, la qual cosa representa un 4,45% de participació: un 74,9% ha votat 'sí', un 24,9% 'no', i un 0,2% ha votat en blanc.

Després de la votació, el govern del CdRep comunicarà el resultat de la consulta a la direcció dels diferents partits independentistes "de manera immediata".