Les autoritats de Gaza diuen que més de 620 persones amb passaport estranger podrien sortir de la Franja

La llista inclou prop de 370 persones amb document nord-americà

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han indicat aquest divendres que més de 620 persones amb passaport estranger han rebut autorització per abandonar durant el dia l'enclavament a través del pas de Rafah, a la frontera amb Egipte.

L'Autoritat General de Migració i Fronteres a la Franja de Gaza, dependent del Ministeri d'Interior gazià, ha apuntat en uns documents publicats a Facebook que entre les persones amb permís hi ha 367 amb nacionalitat nord-americana, més de la meitat del total.

El pas de Rafah va obrir dimecres per primer cop des del 7 d'octubre per permetre l'evacuació de ferits i la sortida de ciutadans estrangers. Prèviament, havia estat obert diverses vegades, però només per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Entre els evacuats figuren dos espanyols.

Els atacs de Hamas el 7 d'octubre es van saldar amb prop de 1.400 morts i més de 240 segrestats, mentre que les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel grup islamista, han denunciat la mort de més de 9.000 persones en els bombardejos d'Israel, i 140 més en les operacions de les forces de seguretat i els atacs dels colons a Cisjordània.