Les associacions del sector del taxi a l'AMB convoquen una "aturada total" per al dimarts

BARCELONA, 13 juny

Les associacions del sector del taxi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que inclou Élite Taxi, STAC, ATC, ANGET i PAKTAXI, ha convocat una "aturada total" per dimarts vinent entre les 6 i les 18 hores.

En un comunicat, han explicat que durant aquestes hores no prestaran cap servei i, a partir de les 8 hores, ocuparan la Gran Via i el Passeig de Gràcia íntegrament.

També tenen previst celebrar una 'macroassemblea' a la plaça Catalunya per decidir votant "quin nivell d'aturades i accions" volen dur a terme, després es dirigiran caminant fins a la plaça Sant Jaume, on volen que els rebi l'alcalde de Barcelona i president de l'AMB, Jaume Collboni; la tinent d'alcalde i presidenta de l'IMET, Laia Bonet, i el màxim responsable de la Guàrdia Urbana, Albert Batlle.

Per part de la Generalitat, sol·liciten reunir-se amb la consellera de Transports i Mobilitat en funcions, Ester Capella, i el conseller d'Empresa en funcions, Roger Torrent, i després d'això es desplaçaran fins a la delegació del Govern central a Catalunya per reunir-se amb Carlos Prieto.

DEMANDES

Al Ministeri de Transports, el sector li reclama que intervingui "de manera immediata en les asseguradores pels abusos al sector del taxi de tot el territori nacional", mentre que a l'Institut Metropolità del Taxi li demanen tarifes concordes amb la realitat actual, eliminar del reglament requisits que consideren inútils --literalment-- per poder homologar més varietat de models, revisar l'edat màxima de 10 anys dels vehicles i no liberalitzar el servei sense acordar-lo amb les associacions representatives de la Taula Tècnica.

També exigeixen a la Generalitat acabar "amb els abusos de les ITV i solucionar el problema de les cites prèvies i descoordinació total entre les cases de taxímetres i estacions", i al departament li demanen presència de la Guàrdia Urbana permanent a l'estació de Sants.

"Estem farts de tot! Demanem al sector màxima unitat i confiança per afrontar les properes setmanes que seran molt calentes i posem la Copa Amèrica en l'horitzó com a referència si no se solucionen tots aquests problemes", han advertit, després d'afegir que no serà l'última protesta que convoquin.