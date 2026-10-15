Les assegurances agràries van fregar els 1.800 milions d'euros a Catalunya el 2025, segons Agroseguro

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Les assegurances agràries van arribar fins als gairebé 1.800 milions d'euros de capital assegurat a Catalunya el 2025, les "més altes" fins avui, i amb una implantació que va superar el 80% en assegurances pecuàries i del 90% en cultius com els fruiters, herbacis o vinyers, segons un comunicat d'Agroseguro aquest dijous.
Respecte a la sinistralitat, la companyia preveu que l'exercici 2026 es tanqui amb unes xifres més contingudes que en les campanyes precedents després de "sequeres, glaçades o calamarsades de magnituds inèdites", cosa que ha facilitat la màxima agilitat en el peritatge dels sinistres i en el pagament de les indemnitzacions.
Agroseguro també ha destacat les xifres de contractació del 2026, que han augmentat un 2% fins avui, a més d'una tendència a anticipar la subscripció d'assegurances per tenir protecció en sinistres primerencs.