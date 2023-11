Les ampolles de vi novell català en venda baixen un 34% interanual pel clima

Alguns cellers l'han deixat d'elaborar per dedicar el raïm a altres especialitats



BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Les ampolles de vi novell català (elaborat amb la primera collita i sense repòs) disponibles aquesta temporada han baixat un 34% interanual per la sequera i les temperatures elevades.

Els vuit cellers catalans que l'elaboren han posat en venda un total de 66.500 articles, informa el Col·lectiu de Cellers Elaboradors de Vi Novell aquest divendres en un comunicat.

Són els cellers Carles Andreu, Vinícola de Sarral i Vins Petxina, de la denominació d'origen (DO) Conca de Barberà (Tarragona); Celler Cooperatiu d'Espolla, de la DO Empordà (Girona); Masroig i Ronadelles, de la DO Montsant (Tarragona); Sant Josep Vins, de la DO Terra Alta (Tarragona), i Maset, de la DO Penedès (Barcelona).

D'altres que habitualment també fabricaven aquesta modalitat han decidit dedicar el raïm disponible --inferior al d'anys anteriors-- a altres especialitats "amb més recorregut comercial".

Els cellers han impulsat un distintiu acreditatiu i activitats conjuntes per divulgar què és el vi novell, i l'acte central se celebrarà el dissabte 9 de desembre al Palau Robert de Barcelona.