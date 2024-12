Les al·legacions exposades per Grifols en el judici contra Gotham als Estats Units veuran la llum aquest divendres

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

Les al·legacions exposades per Grifols en la causa que va presentar a finals de gener contra Gotham City Research, el director i fundador del fons baixista, Daniel Yu, General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck i les seves participades seran publicades aquest divendres, 20 de desembre.

D'aquesta manera, veuran la llum després d'haver estat defensades el passat 9 de desembre en una vista al Tribunal del Districte Sud de Nova York, arran dels informes difosos que qüestionaven la comptabilitat i la solvència de la companyia catalana, entre altres qüestions.

Així, després de la retirada de Brookfield de la potencial oferta sobre la companyia, es coneixeran les argumentacions formulades tant per Grifols com pels demandats, segons informació pública del Tribunal del Districte Sud de Nova York a la qual ha tingut accés Europa Press.

L'empresa d'hemoderivats va al·legar en la denúncia que els demandats van obtenir "una considerable posició en curt" en Grifols, i posteriorment publicar i distribuir un informe "amb falsedats sobre la comptabilitat, les comunicacions, les finances i la integritat" de la companyia espanyola, tal com va informar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

A més, Grifols va sol·licitar en aquesta demanda l'aplicació de mesures cautelars perquè els demandats es retractessin i no persistissin en les seves actuacions, alhora que es va demanar un rescabalament econòmic que no han quantificat.

També va requerir davant del tribunal de Nova York que Gotham City Research, el director i fundador del fons baixista, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck i les seves participades siguin considerats "plenament responsables" pel "comportament il·lícit" al·legat a la demanda.

La companyia va emprendre aquesta acció legal la mateixa setmana en què la CNMV va començar a analitzar la informació remesa per la mateixa Grifols sobre diversos aspectes de la seva comptabilitat, inclosos els vincles de la companyia catalana amb el 'family office' Scranton.

CNMV I GRIFOLS

Recentment, el president de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, va defensar l'actuació de la institució en el cas de Gotham i Grifols després que el seu homòleg als Estats Units, la SEC, ha decidit arxivar-ne la investigació.

"A Espanya tenim un règim sobre abús de mercat específic, molt diferent del nord-americà", ha indicat Buenaventura aquest dijous durant la seva intervenció en un acte organitzat pel supervisor dels mercats financers.

El passat mes de setembre, la CNMV va decidir obrir expedients sancionadors a Gotham i GIP per manipulació de mercat en les accions de Grifols i per incomplir les previsions del Reglament sobre abús de mercat en matèria de recomanacions d'inversió.

Addicionalment, l'organisme supervisor va traslladar a la Fiscalia tota la informació respecte a la possible conducta "manipulativa" per part de Gotham i GIP per si pertoqués a l'exercici d'accions penals per possible incompliment de l'article 284 del Codi Penal.

A principis de desembre es va conèixer que la SEC ha decidit arxivar la investigació contra Gotham i sense recomanar cap acció disciplinària.