Les agendes de Santos Cerdán indiquen que estava al cas de la trama Leire

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha intervingut diverses agendes de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán que constaten que "va adquirir especial rellevància en la participació i coneixement" de la presumpta trama del cas Leire Díez per mirar d'anul·lar procediments judicials i buscar informació compromesa contra jutges, fiscals i la mateixa UCO.
Així queda reflectit en un nou informe de l'UCO, al qual ha tingut accés Europa Press, en què analitza diferents indicis trobats en els escorcolls ordenats pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz el passat 27 de maig tant a la seu federal del PSOE com a domicilis particulars, entre els quals el de Santos Cerdán a Milagro (Navarra).
"Les evidències recaptades el passat 27 de maig han permès confirmar aquest extrem", sosté l'UCO, que indica que "entre la documentació aportada pel PSOE es va localitzar una anotació manuscrita en una de les agendes de Santos directament relacionada amb l'estratègia descrita".
L'informe de l'UCO també parla d'una suposada estratègia de "desobediència" que apareix esmentada en una llibreta vinculada a Santos Cerdán, i que va ser entregada durant l'execució del requeriment a la seu del PSOE.
Segons els investigadors, aquesta anotació qüestionaria "p[er] q[uè] [Aldama] és al carrer?" i, en relació amb aquesta sortida de presó provisional, afegia si el fiscal Anticorrupció "va desobeir o no en va informar el FGE".