Les aerolínies mantenen els vols des de Barcelona durant la ventada, però no es descarten demores

Aena ha informat que, de moment, cap aerolínia ha realitzat cancel·lacions preventives en els vols amb origen o destinació a Barcelona a causa de l'episodi de vent previst per a dijous a Catalunya, però podrien produir-se demores a causa de les regulacions aèries.

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el gestor aeroportuari ha assenyalat que ha reforçat els seus equips en pista i plataforma per assegurar tots els elements situats a l'àrea de maniobres i evitar que puguin desplaçar-se per les ràfegues.

Així mateix, recomana als passatgers que tinguin previst volar des de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat que consultin amb la seva aerolínia l'estat del seu vol.

