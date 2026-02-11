Les aerolínies mantenen els vols des de Barcelona durant la ventada, però no es descarten demores

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Aena ha informat que, de moment, cap aerolínia ha realitzat cancel·lacions preventives en els vols amb origen o destinació a Barcelona a causa de l'episodi de vent previst per a dijous a Catalunya, però podrien produir-se demores a causa de les regulacions aèries.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el gestor aeroportuari ha assenyalat que ha reforçat els seus equips en pista i plataforma per assegurar tots els elements situats a l'àrea de maniobres i evitar que puguin desplaçar-se per les ràfegues.
Així mateix, recomana als passatgers que tinguin previst volar des de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat que consultin amb la seva aerolínia l'estat del seu vol.