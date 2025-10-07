Les acusacions no van demanar presó per al detingut a Lleida per presumpta violació a la seva filla

L'home va quedar en llibertat amb mesures cautelars després de declarar davant la jutgessa
LLEIDA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'home detingut a Lleida per presumptament violar la seva filla al carrer no ha ingressat en presó provisional perquè cap de les acusacions ho va sol·licitar a la jutgessa, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Les mesures cautelars adoptades per la titular del jutjat responen, exactament, a les peticions realitzades per les parts acusadores. Cap va sol·licitar una altra mesura", diu el missatge.
ELS FETS
L'home, de 40 anys, va ser detingut per la Guàrdia Urbana de Lleida diumenge cap a les 03.00 hores a l'exterior de la Llotja, a l'avinguda Tortosa, quan una patrulla va veure que un home mantenia relacions sexuals amb una dona a la via pública i en presència d'un menor.
En identificar-los, van comprovar que el subjecte era el pare de tots dos: de la dona amb la qual mantenia relacions, de 20 anys, i del nen, de 8.
Ella va explicar que el seu pare l'estava forçant i per això els agents van detenir l'home, mentre que la jove va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per sotmetre's a una revisió mèdica.
Després de passar a disposició judicial aquest dilluns, l'home va quedar en llibertat amb mesures cautelars, concretament, amb la prohibició d'acostar-se a la seva filla a una distància inferior a 200 metres a més de comunicar-se amb ella per qualsevol via.
La causa continua oberta per un delicte contra la llibertat sexual.