Les actuacions en català de l'advocacia del torn d'ofici van créixer un 15% el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
L'ús del català en les actuacions dels advocats del torn d'ofici ha crescut en un 15% durant l'últim any, i han passat així de les 15.348 del 2024 a 17.666 el 2025, ha informat el Consell de l'Advocacia Catalana en un comunicat aquest divendres.
El volum aconseguit el 2025 reflecteix que en els últims 4 anys s'han més que duplicat les actuacions en català, amb un increment d'un 136% respecte a les 7.483 del 2021, any en què es va reprendre el pla de foment de la llengua catalana impulsat per la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica i el Consell de l'Advocacia.
El nombre de lletrats del torn d'ofici que es van inscriure voluntàriament en aquest pla va créixer en un 4% el 2025, i en l'actualitat són 1.528 els professionals adscrits, la qual cosa representa el 26,3% del total d'advocats del torn d'ofici a Catalunya.
Els col·legis de l'advocacia amb més participació al programa són els de Vic (Barcelona), amb un 80% dels advocats del torn d'ofici; Manresa (Barcelona), amb un 71,2%; Girona, amb un 55%; Figueres (Girona), amb un 43,1%; Reus (Tarragona), amb un 33,1%, i Lleida, amb un 32,2%.
El conveni entre el Departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia Catalana per fomentar el català en el torn d'ofici va permetre destinar durant el 2025 un total de 463.000 euros a aquest pla, un 15% més que l'any anterior.
La inscripció al programa és voluntària i els advocats seleccionats reben un complement de 25 euros per cada actuació desenvolupada en català en el marc de l'assistència jurídica gratuïta, tot i que també es poden inscriure al programa sense percebre cap complement.