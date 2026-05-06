L'ERO de Nestlé afectarà 178 treballadors a Catalunya, segons CCOO

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) formulat per Nestlé España a mitjans d'abril afectarà 178 treballadors a Catalunya, del total dels 301 acomiadaments que la companyia ha plantejat com a màxim a tot Espanya, segons han confirmat aquest dimecres fonts de CCOO Catalunya a Europa Press.
Les mateixes fonts expliquen que els acomiadaments a Catalunya, que ha avançat 'El Periódico', es distribuiran en 158 persones a les oficines centrals, 12 a la planta de Girona i 8 a Reus (Tarragona).
CCOO ha demanat aquest dimecres a la direcció de l'empresa que retiri l'ERO, ja que asseguren que Inspecció de Treball ha determinat que la companyia ha vulnerat el dret d'informació i de consulta, en considerar que l'inici de l'ERO a Espanya ha tingut lloc abans de la finalització del procés de consulta a nivell europeu; el sindicat també apel·la al bon desenvolupament del negoci de Nestlé a Espanya.