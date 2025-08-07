L'equip de la UPC apadrinat per Endesa, Dynamics, debuta en el Formula Student Spain

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
L'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i apadrinat per Endesa, Dynamics, ha debutat amb el seu primer monoplaça elèctric en el Formula Student Spain, celebrat en el Circuit de Barcelona-Catalunya, informa Endesa en un comunicat aquest dijous.
Es tracta de "una de les competicions d'enginyeria universitària més prestigioses d'Europa" i en la qual participen equips de tot el món.
Endesa ha explicat que la participació en la competició "marca un punt d'inflexió" per a l'equip, que ha fet el salt a la mobilitat sostenible.
El monoplaça és el treball de més de 40 estudiants d'enginyeria que dissenyen i construeixen el cotxe aplicant coneixements reals en entorns multidisciplinaris.
Endesa ha explicat que la col·laboració amb l'equip s'emmarca en l'aposta "per impulsar el talent jove en l'àmbit de l'enginyeria" i que dona suport en la investigació i la construcció del vehicle.