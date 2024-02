L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes no va formular els comptes del 2021, segons la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha detectat que l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) - Loteries de Catalunya no va formular, aprovar ni retre els comptes corresponents a l'exercici del 2021.

En un comunicat aquest dimarts, l'entitat ha explicat que els comptes anuals de l'entitat Loteries de Catalunya van ser sotmesos a l'aprovació del soci únic el 31 de març del 2022 i reformulats el 21 de juny del 2022, "fora del termini establert per la normativa".

També ha assenyalat que els ingressos destinats al fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social --de 3,57 milions d'euros-- "no són ingressos propis de l'entitat i no haurien d'estar registrats en la liquidació" del pressupost de Loteries de Catalunya.

L'informe ha detectat que Loteries de Catalunya es defineix com a entitat pública sense caràcter de poder adjudicador, la qual cosa "no s'ajusta" al marc normatiu vigent.

Així, en la contractació dels subjectes de la xarxa comercial "no es van aplicar les disposicions" de la normativa de contractes del sector públic.