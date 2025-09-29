BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa pública de renovables L'Energètica invertirà 12 milions en la compra de parcs solars, que aportaran 14,55 megawatts pic (MWp) de potència renovable per proveir els serveis públics de la Generalitat de Catalunya.
Ha preseleccionat quatre projectes entre els presentats en la segona crida pública per a la compra de parcs solars de fins a 5 megawatts (MW) de potència, informa la companyia aquest dilluns en un comunicat.
Les instal·lacions estan situades als municipis de les Oluges (Lleida), Sant Pere Sallavinera (Barcelona), Casserres (Barcelona) i Vilanova d'Escornalbou (Tarragona).
Tots estan autoritzats i alguns ja estan construïts i en fase de legalització i connexió a la xarxa.
Al segon procés de compra per crida pública s'han presentat 13 projectes, més del doble dels que van optar a la primera convocatòria, celebrada l'any passat.