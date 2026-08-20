L'Energètica inicia una campanya de "instal·lació massiva" de plaques solars en instituts catalans

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Energètica ha iniciat una campanya de "instal·lació massiva" de plaques solars fotovoltaiques a la xarxa d'educació pública de Catalunya, per la qual implantarà 234 noves instal·lacions solars en les teulades dels edificis durant els propers mesos, informa en un comunicat aquest dijous.
Amb l'objectiu que tots els edificis tècnicament viables comptin amb plaques solars per al 2028, aquestes instal·lacions se sumaran a les 107 actuacions que ja estan executades, fins a un total de 341, la qual cosa suposa més de la meitat dels centres aptes de Catalunya.
L'àmbit metropolità de Barcelona concentra 177 actuacions, seguit de les comarques gironines (52) i el camp de Tarragona (44), a més d'altres 34 en el Penedès (Barcelona), 21 en la Catalunya central, 6 en l'àmbit de Ponent (Lleida), 4 en les Terres de l'Ebre (Tarragona) i 3 en l'Alt Pirineu i Aran (Lleida).
En total, una vegada acabi la campanya d'instal·lació, l'empresa pública disposarà d'una potència instal·lada de 56 megavats, disponibles tant per als centres educatius com per als equipaments públics situats al voltant.
Aquests poden ser comissàries de Mossos d'Esquadra, instal·lacions judicials o Centres d'Atenció Primària (CAP), que podran rebre els excedents d'energia generada en les teulades situades en un radi de 5 quilòmetres de distància.