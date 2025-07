L'Energètica encarrega una auditoria per invertir en la central hidroelèctrica de la Baells

La considera "estratègica" per al subministrament elèctric de Catalunya

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa pública de renovables L'Energètica encarregarà una auditoria preventiva preceptiva per rebre l'autorització per part del Govern per invertir en el projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, a la comarca del Berguedà (Barcelona).

Es tracta de la primera central reversible projectada a les conques internes de Catalunya, una iniciativa que L'Energètica considera "una infraestructura estratègica per augmentar la resiliència del subministrament elèctric al territori", informa en un comunicat aquest dijous.

La instal·lació preveu aprofitar l'embassament ja existent al riu Llobregat i la construcció d'un altre, vint vegades més petit, a la Nou de Berguedà (Barcelona), per generar un circuit d'aigua que permeti bombar-la i turbinar-la aprofitant el desnivell.

Els promotors estimen que l'inici de la construcció es produirà el 2028 i que es posarà en funcionament el 2033.

La iniciativa permetrà acumular energia d'origen renovable les hores del dia que hi ha sobreproducció per després portar-la a la xarxa en les hores de menys generació i demanda.

PROENCAT 2050

La Prospectiva Energètica de Catalunya (Proencat) 2050, document que orienta la transició energètica de Catalunya cap a la neutralitat climàtica del seu sistema energètic, atorga un paper clau a les centrals hidroelèctriques reversibles o de bombament.

Així, preveu que la potència d'aquesta tecnologia s'incrementarà almenys 3.200 MW en les pròximes dècades al territori.