L'Energètica comença a subministrar energia als equipaments de l'ATL

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'Energètica ha començat a subministrar energia a l'Ens d'Abastament Aigües Ter-Llobregat (ATL), informa aquest dilluns la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat.
Proveeix amb energia d'origen renovable des d'aquest 6 de setembre els diferents equipaments de l'ATL, que consumeixen en el seu conjunt 345 gigawatts hora (GWh) anuals a través de 242 punts de subministrament per dur a terme la captació, potabilització i distribució d'aigua fins als dipòsits de capçalera municipals.
L'ATL esdevé el principal usuari de L'Energètica per volum d'electricitat consumida: els equipaments que tenen un consum més intensiu són la dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Barcelona) amb 182 GWh a l'any; la potabilitzadora del Llobregat, amb 40 GWh a l'any; i la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) amb 34 GWh a l'any.