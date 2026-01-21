L'Energètica assumeix el subministrament elèctric de gran part del sector sanitari públic

Amb aquesta integració, l'empresa pública proveeix un total de 4.904 punts de la xarxa de la Generalitat
L'Energètica ha començat a proveir des de l'1 de gener l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona 8 hospitals de referència a Catalunya, i prop del 80% de l'atenció primària, a més d'entitats de l'àmbit de la salut, la qual cosa suposa la incorporació de 592 punts més de subministrament, informa aquest dimecres en un comunicat.
Aquesta ampliació dels centres proveïts implica que l'empresa pública "passa a subministrar uns 500 GWh anuals addicionals, xifra que correspon a l'alt consum energètic que requereixen els equipaments hospitalaris, de medicina primària i de recerca, que funcionen les 24 hores del dia".
Amb aquesta integració, l'empresa pública proveeix un total de 4.904 punts de subministrament de la Generalitat i del sector públic, amb un volum global de 1.250 GWh, xifres que representen un increment del 67% respecte a l'energia subministrada fins al tancament de l'any anterior.
Així, L'Energètica subministra energia verda als 8 hospitals de referència que gestiona l'ICS: Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital de la Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i Hospital de Viladecans (Barcelona).
També ha començat a proveir electricitat neta a altres centres de referència del sistema sanitari públic com l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona.
TERRITORI I RECERCA
Així mateix, el subministrament arriba a consorcis territorials "clau" com són el de Vic, l'Anoia, el Maresme, el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) i l'Hospital de la Cerdanya (Girona), a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Banc de Sang i Teixits.
L'operació també inclou centres de recerca capdavanters que requereixen un subministrament elèctric de qualitat i garantia d'origen renovable, com l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.