Lenaerts (TJUE): sense ordre "torna la violència salvatge i preval la llei del poder militar"

BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Koen Lenaerts, ha defensat l'ordre com a valor internacional però ha advertit: "En el context geopolític actual veiem què passa quan aquest ordre desapareix: torna la violència salvatge i preval la llei del poder militar".

Lenaerts considera que els valors fundacionals de la UE no estan en crisi a Europa si es pren la Unió en conjunt, encara que "com en qualsevol sistema legal, hi ha forces internes que en qüestionen alguns aspectes", ha dit en una entrevista del 'Diari Ara' aquest dissabte recollida per Europa Press.

Per ell, la gran amenaça als valors europeus arriba "quan una majoria política adopta una visió tan 'correcta' que qualsevol opinió divergent és vista com una enemiga del poble", però ha avisat que el poble no és la majoria, sinó que és un concepte inclusiu dins del com han de respectar-se les minories.

Quant a la preocupació expressada per la Comissió Europea sobre el poder judicial a Espanya, ha respost que no pot respondre aquesta pregunta: "Hi ha diversos casos pendents en els quals tribunals espanyols ens han plantejat qüestions prejudicials per aclarir què exigeix el dret de la Unió quant a la independència judicial".

I ha contestat igualment, preguntat sobre la llei d'amnistia: "Passa el mateix, també està pendent".