L'empresariat català insta a "treballar activament" amb Europa per oficialitzar el català a la UE

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Les patronals, cambres de comerç, associacions i institucions empresarials catalanes han instat totes les forces polítiques d'Espanya a "treballar activament" amb els seus homòlegs europeus per aconseguir el suport per a l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE), informen en un comunicat conjunt aquest dijous.
Les organitzacions indiquen que en un moment en el qual la UE es troba en un "procés de replantejament de si mateixa" i en què es reclama més solidaritat i cohesió entre els estats membres, és precisament ara quan es dona el moment idoni per negociar l'oficialitat del català, en les seves paraules.
"L'oficialitat del català, el basc i el gallec no implica la reculada de cap altra llengua, i cal un esforç unànime en aquesta direcció", han afegit, després de recordar que llengües d'estats membres amb menys parlants, com el lituà i l'eslovè, són oficials en el conjunt de la Unió.