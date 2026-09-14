L'empresari Rafa Serra, nou president del saló B-Travel

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Fira de Barcelona ha nomenat l'empresari i president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Rafa Serra, el nou president del comitè organitzador del saló de turisme B-Travel.
En el càrrec, Serra abordarà una nova etapa del saló, que en la pròxima edició se celebrarà del 12 al 14 de març del 2027 al recinte firal de Montjuïc (Barcelona), amb l'objectiu de potenciar l'oferta per al consumidor final i reforçar la dimensió professional ampliant continguts i oportunitats, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dilluns.
Serra és el conseller delegat de l'agència de viatges Temps d'Oci i, des del febrer del 2026, també president de la patronal Acave, que compta amb 450 associats i prop de 1.000 punts de venda a tot Espanya.
L'entitat firal també ha destacat el compromís de l'empresari amb la preservació del patrimoni turístic i cultural, liderant a través del grup d'establiments hotelers Salat'SHH la recuperació i rehabilitació d'hostals de la Costa Brava (Girona).
Serra, que substitueix Martí Sarrate, ha assegurat que assumeix el repte de "continuar impulsant una fira que acompanyi el desenvolupament del sector" i el seu posicionament com un punt de trobada entre el consumidor final, les empreses i els professionals del sector.