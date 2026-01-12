L'empresa xinesa de robòtica Estun s'instal·la a Espanya i obre seu al DFactory Barcelona

La companyia destaca el seu "ferm compromís amb el mercat europeu"
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
L'empresa xinesa de robòtica industrial Estun s'instal·la a Espanya i ha obert una seu al DFactory Barcelona, l'ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa aquesta entitat en un comunicat aquest dilluns.
"Amb gairebé 30 anys d'innovació i una inversió constant en R+D del voltant del 10% dels ingressos anuals", Estun ha establert una cadena de valor integral en automatització basada en tres negocis principals: robots industrials, automatització industrial, i solucions digitals industrials.
Fundada el 1993 i amb seu en Nanjing, Xina, Estun compta amb uns 5.000 treballadors a tot el món i el seu objectiu és fer que l'automatització avançada sigui accessible i confiable, oferint solucions flexibles que permetin a les empreses de qualsevol grandària innovar i créixer.
L'empresa va ser reconeguda per Forbes el 2020 com "l'única companyia xinesa de robots industrials en la llista de les Empreses Més Innovadores de Xina" i considera Europa un continent estratègic, on té una planta de producció a Polònia capaç de fabricar 15.000 robots a l'any.
El CEO d'Estun Iberia, Dmitry Kapishnikov, ha explicat que la presència de la companyia al DFactory Barcelona reflecteix el seu "ferm compromís amb el mercat europeu i la prestació d'un suport proper i de primer nivell", al mateix temps que enforteixen la col·laboració amb les indústries locals, R+D conjunta i l'oferta de solucions avançades d'automatització adaptades a les necessitats d'Espanya i Europa, en les seves paraules.
NAVARRO I SORIGUÉ (CZFB)
Per la seva banda, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha destacat que "la incorporació d'una companyia líder mundial en robòtica industrial, com és el cas d'Estun, enriqueix l'ecosistema del DFactory Barcelona" i reforça la seva aposta per l'impuls de la innovació, la digitalització i l'automatització avançada en el teixit productiu.
Finalment, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha afirmat que l'aposta d'Estun pel DFactory potencia la seva "vocació de crear un ecosistema sòlid que és capaç d'atreure empreses que impulsen l'automatització avançada i que aporten solucions d'alt impacte per a la indústria".