L'empresa xinesa GWM comença a operar a Espanya a través del Port de Barcelona

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El fabricant xinès d'automòbils Great Wall Motors (GWM) ha començat a operar en el mercat espanyol a través del Port de Barcelona, la qual cosa ha suposat l'arribada de 500 vehicles procedents del port de Lianyungang (Xina) a la infraestructura catalana.
Els cotxes, que són de combustió, híbrids i elèctrics, seran ajustats i rebran els últims preparatius en una de les terminals especialitzades en el trànsit de vehicles del port abans d'enviar-se als concessionaris corresponents; un servei, ha explicat el Port de Barcelona en un comunicat, clau per atreure companyies com GWM.
La infraestructura ja opera dues terminals dedicades al transport de vehicles (Autoterminal i Setram), a les quals se n'afegirà el 2027 una tercera, que està construint actualment el grup japonès NYK, i elevarà fins a les 120 hectàrees l'espai dedicat exclusivament al trànsit de vehicles.