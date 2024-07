L'empresa Tetravol s'incorpora a l'ecosistema del DFactory Barcelona impulsat per CZFB

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa Tetravol s'ha incorporat al DFactory Barcelona, l'ecosistema d'indústria 4.0 impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informen totes dues entitats aquest dimarts en un comunicat.

Tetravol, fundada el 1998, és una empresa especialitzada en desenvolupament d'aplicacions de realitat virtual i augmentada, experiències digitals immersives i interactives, proporcionant solucions completes que van des del concepte i el disseny fins al desenvolupament i suport.

Des de la seva fundació amb seu central a Espanya, Tetravol ha desenvolupat projectes als Estats Units, França, els Emirats Àrabs Units, República Dominicana i la Xina, entre d'altres.

El delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro, ha celebrat "la incorporació d'una empresa mundial tan única com Tetravol en l'ecosistema del DFactory Barcelona" i s'ha compromès a continuar fomentant la col·laboració entre les empreses, la innovació oberta i la disrupció tecnològica.

Per la seva banda, el president de la companyia, Héctor Zapata, ha afirmat que formar part de l'ecosistema del DFactory "no només implica impulsar l'ús de la realitat virtual per enfrontar els desafiaments de la indústria, sinó també explorar nous sectors i solucions en un món cada vegada més digitalitzat".