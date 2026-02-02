L'empresa de tecnologia sanitària Biorce tanca una ronda de finançament de 44 milions

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La companyia de tecnologia sanitària Biorce ha tancat una ronda de finançament Sèrie A de 52,5 milions de dòlars (44,25 milions d'euros) per accelerar la seva expansió internacional i "liderar la transformació dels assajos clínics mitjançant intel·ligència artificial", informa en un comunicat aquest dilluns.
La ronda ha estat liderada per DST Global Partners amb la nova participació dels inversors actuals Norrsken VC, YZR Capital i Mustard Seed Maze, i l'entrada d'Endeavor Catalyst.
Amb aquesta operació, el finançament total de Biorce supera els 60 milions de dòlars (50,5 milions d'euros) i l'empresa ha sostingut que preveu ampliar el seu equip fins a 250 treballadors a finals del 2026 i està preparant l'obertura d'una nova seu a Barcelona, a les antigues oficines d'AstraZeneca.
La firma barcelonina ha desenvolupat Aika, una plataforma nativa d'IA que "redueix dràsticament els terminis de preparació d'assajos clínics i les esmenes a protocols".
El CEO de Biorce, Pedro Coelho, ha subratllat que els retards i ineficiències en els assajos clínics "costen temps, diners i, en última instància, vides", i ha valorat que la missió de la firma tecnològica és aconseguir que els assajos siguin més ràpids, fiables i accessibles.
En 12 mesos, la companyia ha tancat amb èxit tres rondes de finançament: una ronda 'pre-seed' de 3,5 milions d'euros el novembre del 2024, seguida d'una inversió 'seed' de 5 milions del fons d'impacte Norrsken VC l'estiu del 2025, i ara aquesta última ronda Sèrie A de 44,25 milions.