L'empresa mexicana de fitnes Commando Studios comprarà la catalana Lapse Studios

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -
La companyia mexicana de fitnes Commando Studios comprarà la catalana Lapse Studios a través d'una integració que es plantejarà com una "transició orgànica i natural" en la qual els estudis continuaran operant amb normalitat mantenint serveis i els seus "ADN de marca", segons ha informat l'empresa amb seu a Barcelona.
Commando Studio és un grup nascut a Mèxic, però que va aterrar a Madrid fa nou mesos. Ara ja té 2 centres i 6 sales a Espanya i compta amb un "pla de creixement agressiu a nivell nacional".
En aquest sentit, Commando té 66 sales a nivell mundial, més de 700 professionals i cinc disciplines esportives, i a més posseeix el suport de la signatura de capital privat estatunidenc ACON Investments.
"Aquesta operació és una evolució natural del projecte i una oportunitat per portar-lo molt més lluny", ha afirmat la fundadora i consellera delegada de Lapse Studios, Eugenia Llopart, que continuarà vinculada al projecte després de l'adquisició, igual que Javier Herrate.
"Aquesta integració va més enllà del creixement: respon a l'oportunitat de sumar capacitats, talent i coneixement local per consolidar la nostra presència en el mercat espanyol. Per Commando, fer-ho de la mà de Lapse és clau en la nostra estratègia d'expansió a Europa", ha indicat, per la seva banda, el seu homòleg de Commando Studios, Joaquín Hirschfeld.