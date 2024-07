L'empresa GMP crea 60 llocs de feina i inverteix 12 milions en una fàbrica a Castellar (Barcelona)

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana d'embalatge GMP crearà 60 llocs de feina i invertirà 12 milions d'euros en una nova planta industrial a Castellar del Vallès (Barcelona), que estarà completament operativa a finals d'aquest any.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat aquest dimecres, l'empresa està especialitzada en la fabricació i comercialització d'embalatge d'alta qualitat per al sector alimentari i farmacèutic i el projecte li permetrà triplicar la superfície de la fàbrica actual.

Per dur a terme la inversió en la nova nau, GMP ha comptat amb el suport de la Generalitat a través de l'agència per a la competitivitat de l'empresa Acció i de l'Institut Català de Finances (ICF), que ha aportat finançament per valor de 8 milions d'euros.

Actualment, l'empresa factura 15 milions d'euros anuals, i amb la nova nau l'objectiu és doblar la xifra fins als 30 milions d'euros i continuar exportant la meitat de la seva producció a la Xina, als Estats Units i a diferents països de la Unió Europea.

El CEO de GMP, Josep Anton López, ha explicat que l'empresa no està "en la culminació de cap projecte, sinó en l'inici d'un gran repte en què la sostenibilitat, la digitalització i l'automatització" són protagonistes.