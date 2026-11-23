BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en innovació en intel·ligència artificial (IA) i solucions digitals per a la indústria Capitole Lab s'ha incorporat al DFactory Barcelona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
El president executiu del Consorci del CZFB, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, s'han reunit aquest dilluns amb el responsable d'I+D de l'empresa, Albert Torres, per celebrar la incorporació de la companyia, ha informat el CZFB en un comunicat.
Torres ha explicat que estar al DFactory Barcelona situa l'empresa "en un dels entorns d'innovació industrial més dinàmics d'Europa".
Navarro ha destacat que aquesta incorporació reforça l'objectiu de "reunir en un mateix ecosistema empreses i talent capaços de transformar la innovació tecnològica en solucions concretes per a la indústria".
Sorigué ha afegit que aquesta incorporació "genera noves oportunitats per desenvolupar projectes col·laboratius i accelerar la transferència d'innovació cap al teixit productiu".