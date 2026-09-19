L'empresa catalana Nodus desenvolupa un protocol per governar agents d'IA

Preveu entrar a Estats Units i Mèxic abans d'acabar 2026
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa catalana Nodus ha desenvolupat un protocol que permet a les empreses tenir visibilitat i traçabilitat sobre les tasques que estan realitzant els seus agents d'IA i garanteix la gobernança sobre aquestes eines.
Aquest protocol està integrat en Nodus US, un sistema desenvolupat per la companyia que habilita que els agents d'IA treballin de forma integral, alhora que ordenada, i garanteix aquesta governabilitat, ha explicat el cofundador i conseller delegat de Nodus, Albert Pijuan, en una entrevista a Europa Press.
"Nodus US treballa sobre el protocol Nodus, que determina la visibilitat i traçabilitat de tot el que fan els 'digital workers'. Qui són, qui els ha autoritzat, què poden fer i què no, i com parar-los. Van entre raïls, i d'aquí no poden sortir", ha detallat Pijuan.
L'empresa compta ja amb una cartera de 60 clients a Espanya, des de clíniques, bufets o operadores energètiques, als quals els ajuda a integrar en les seves estructures els agents d'IA o 'digital workers', i amb el sistema Nodus US com a base.
A partir d'octubre, la companyia preveu també comercialitzar Nodus US de forma separada perquè, "si l'empresa ja té agents, pugui integrar-los en aquesta capa" que els proporcionarà connectivitat entre ells, context i gobernança, ha explicat Pijuan.
MÉS COMPETITIVITAT
L'empresa, a més, està treballant junt amb diferents patronals i associacions europees per presentar davant de la Comissió Europea un protocol estandarditzat que s'apliqui en el conjunt de la Unió Europea i impulsi la competitivitat de les companyies.
Pijuan ha explicat que "la gobernança no només és compliment normatiu, és també competitivitat", i que les més beneficiades de la integració d'agents de IA seran les pimes, ja que augmentarà la seva capacitat operativa.
Ha afirmat que, mentre les grans empreses compten amb estructures molt grans i barreres internes que els impedeixen adoptar la IA de forma integral en els seus processos, les pimes ja són eficients i no necessiten aprimar aquestes estructures: "Si tenen un bon producte i tenen un bon servei, podran volar".
FACTURACIÓ
Fundada fa dos anys per Pijuan junt amb Quirze Salomó i Albert d'Anta, Nodus factura entre 1 i 1,5 milions d'euros i té la seva seu a Barcelona, des d'on empra a 17 treballadors interns i 50 'partners' externs que despleguen els serveis de Nodus adaptats a les necessitats de cada client.
Pijuan relata que proveeixen a les empreses "constantment", integrant els primers agents de IA al principi, adaptant-los als processos que han de realitzar dins de cada empresa i facilitant que el nombre vagi creixent de forma coordinada.
Abans de final d'any, a més, l'empresa s'expandirà a Mèxic i Estats Units, a través de socis a cada país que s'encarregaran de l'expansió en tots dos mercats, amb l'objectiu de "multiplicar" la xifra de negoci per 2027.