L'empresa catalana Lura Care expandeix els seus serveis de salut dental a residències del Regne Unit

Compta amb el suport del Govern per expandir-se a territori britànic



L'empresa catalana Lura Care ha iniciat l'expansió internacional portant els seus serveis de salut dental domiciliària al Regne Unit, després de tancar un acord amb un grup de residències per a persones grans i persones amb dependència que en quatre mesos ha donat servei a més de 500 pacients d'una trentena de centres.

Segons ha explicat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat, per al seu primer projecte d'internacionalització, la companyia ha comptat amb el suport de l'agència catalana per la competitivitat de l'empresa (Acció), a través de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Londres (Regne Unit).

En concret, l'empresa s'ha beneficiat del programa 'Digital Health i Medtech' del Govern, adreçat a empreses de sectors de salut digital i les tecnologies mèdiques que es volen expandir a nous mercats.

SERVEIS PERSONALITZATS

Amb els acords amb les residències, Lura Care fa als mateixos centres revisions de salut bucodental als pacients i recomana tractaments posteriors personalitzats.

Després de contactar amb la família de cada pacient, l'empresa planifica els tractaments que pot fer en la mateixa residència o s'encarrega dels desplaçaments necessaris en cas que les intervencions siguin més complexes o s'hagin de fer a clíniques i hospitals, oferint el servei de transport adaptat i d'acompanyament.

Lura Care és una companyia "medtech" perquè disposa de la seva pròpia tecnologia, tant per l'atenció al pacient i la coordinació amb les famílies --que gestionen amb una aplicació-- com pels dispositius mèdics portàtils que disposen per atendre els pacients 'in situ'.

"Al Regne Unit, el 95% de les residències per a gent gran són privades i, de vegades, els dentistes no tenen la capacitat d'arribar a tots els pacients amb dependència i problemes de mobilitat", ha explicat el director d'operacions de Lura Care i responsable de negoci al Regne Unit, Xavier Comas.

NOVA OFICINA A LONDRES

La companyia ha obert una oficina a Londres amb un equip d'una desena de persones, entre personal de negoci i sanitaris, i amb poc més de quatre mesos ja donen servei a una trentena de residències situades a l'entorn de la capital britànica.

En el futur, preveu tancar el primer any d'operacions al Regne Unit amb una facturació de 748.000 lliures esterlines --uns 890.000 euros-- i, de cara als pròxims anys, vol continuar invertint en territori britànic per obrir delegacions en altres grans ciutats com Manchester, Liverpool, Birmingham o Newcastle.

Des de principis del 2023, la companyia també ha començat a donar servei al nord d'Itàlia, amb el suport del Govern, i preveu expandir-se a altres mercats europeus com França i Alemanya.

UNES 100.000 PERSONES ATESES

Fundada el 2015, Lura Care opera actualment arreu de Catalunya i està present en altres comunitats autònomes amb serveis en més d'un miler de residències, i compta amb més de 100.000 persones ateses mitjançant les seves tecnologies de salut mòbil.

En total, la companyia disposa d'una plantilla de 50 persones i una facturació anual d'uns 2 milions d'euros, tot i que ha començat a introduir nous serveis domiciliaris en la seva cartera centrats principalment en salut ocular i auditiva per a persones grans.