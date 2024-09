L'empresa catalana Ekratos crea una plataforma de votació electrònica amb 'blockchain'

Ofereix resultats a l'instant i garanteix l'anonimat de les votacions



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Ekratos ha creat una plataforma de votació electrònica basada en certificació 'blockchain', que garanteix la certesa dels resultats amb un sistema per a processos de consulta i presa de decisions aplicable tant en organismes públics com en entitats privades.

La companyia és beneficiària de subvencions a fons perdut per un valor d'uns 130.000 euros en el marc del programa 'Nuclis d'R+D' de l'agència catalana per a competitivitat de l'empresa (Acció), segons ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

El fundador i conseller delegat de l'empresa, David Montserrat, ha assegurat que "encara que els sistemes de votació electrònica ja existeixen des de fa anys, la novetat del sistema d'Ekratos radica en el fet que s'usi el 'blockchain' per certificar tot el procés i garantir la veracitat dels resultats".

"Es garanteix la fiabilitat dels sistemes digitals de participació, no queda cap tipus de suspicàcia sobre els resultats, s'eliminen els vots nuls perquè no hi ha possibilitat d'error i, alhora, s'assegura l'anonimat", ha dit Montserrat, que ha remarcat que la tecnologia respecta la llei de protecció de dades.

AUTOCERTIFICAR RESULTATS

El sistema transmet els resultats dels processos participatius de manera instantània una vegada finalitzats, garantit l'anonimat de les votacions, i dona l'oportunitat als usuaris que ho desitgin d'autocertificar el sentit del seu vot, mitjançant un certificat digital únic i intransferible.

L'empresa catalana ofereix la seva plataforma al núvol, que cada client pot personalitzar segons les seves necessitats en un entorn privat virtual i, una vegada adquirit el servei, l'entitat que impulsa un procés participatiu té accés als serveis.

El conseller delegat ha advertit que la tecnologia 'blockchain' no garanteix al 100% que el sistema no es pugui jaquear, però si passés, l'entitat seria conscient de l'atac perquè s'hauria trencat la cadena de blocs de la tecnologia que protegeix el sistema i rebria un avís per declarar invàlida la votació.

PER A ORGANISMES PÚBLICS I PRIVATS

La companyia dirigeix el seu sistema tant a organismes públics com a entitats i empreses privades, encara que Montserrat ha matisat que, ara com ara, la llei electoral no permet encara "consultes i processos electorals telemàtics vinculants".

Fundada a finals de 2019, Ekratos va estar marcada en els seus inicis pel confinament de la pandèmia de la covid-19, i no va ser fins al 2021 quan va poder ser operativa totalment.

Amb seu a Barcelona, l'empresa compta amb un equip de cinc persones, entre especialistes en desenvolupament del negoci i enginyers, i col·labora amb diversos grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

A més del sistema de votació, Ekratos també treballa en una plataforma en el Metaverso en col·laboració amb el grup de recerca 'InLab FIB' de la UPC, un projecte que està en fase experimental, encara que ja és funcional.