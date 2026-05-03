L'empresa catalana Concentrol obre una filial a Brasil per créixer al mercat sudamericà

GIRONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'empresa química catalana Concentrol, amb seu a Riudellots de la Selva (Girona), ha obert una nova filial en São Paulo, a Brasil, per reforçar la seva presència al mercat sudamericà, segons ha informat aquest diumenge la Conselleria d'empresa i Treball de la Generalitat mitjançant un comunicat.
La companyia, dedicada a la fabricació de solucions químiques per a diferents sectors industrials, ha invertit 115.000 euros en aquesta nova seu, que explicarà inicialment amb un equip de tres persones i que es converteix en la seva tercera delegació a Amèrica, i per al projecte ha rebut prop de 40.000 euros en ajudes d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses de la Conselleria.
Amb aquesta obertura, l'empresa preveu augmentar el pes de Sudamèrica en les seves vendes internacionals fins a situar-ho entre el 10% i el 15% en 2028, enfront del 3% actual, en un context en el qual ja comercialitza més de 500 productes en més de 80 països i compta amb filials també a Estats Units, Mèxic i Xina.
El responsable de Desenvolupament de Negoci de la línia de Food Processing Aids, Rafael Fernández, ha assenyalat que la companyia vol ampliar la seva presència a la regió: "Volem expandir-nos cap a la resta de països del Mercosur, com Paraguai, Uruguai i Argentina, i més endavant arribar també a Xile i Colòmbia".
Fernández ha afegit que l'empresa, que va tenir una facturació de 36 milions d'euros en 2025, també preveu incrementar el pes de les seves filials internacionals en el conjunt del negoci i que el pes conjunt de les filials de Brasil, Estats Units i Xina "passi del 16% actual al 21% del total en el termini d'un any".