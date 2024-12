L'empresa del bus accidentat a França va entrar en concurs de creditors al juliol

L'alcalde de l'Hospitalet (Barcelona) diu que no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

L'empresa del bus accidentat diumenge a la tarda a Portè i Pimorent (França) que va sortir de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va entrar en concurs de creditors al juliol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.

En concret, l'empresa Chavi-Tours SL va presentar el passat 17 de juny una petició de concurs sense massa, és a dir, en què el deutor en la seva situació d'insolvència econòmica no té béns per pagar als seus creditors, amb un passiu de 205.402 euros.

El jutjat mercantil 9 de Barcelona va declarar l'empresa en concurs l'1 de juliol i va donar 15 dies als creditors perquè sol·licitessin un administrador concursal.

Després d'aquestes dues setmanes, i sense que ningú fes cap petició, el 9 de setembre el jutjat va declarar conclòs el concurs, i el TSJC ha recordat que aquesta "declaració de concurs i la seva resolució no eximeixen dels compromisos contractuals previs".

SENSE CONTACTE AMB L'EMPRESA

En unes declaracions als mitjans, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat que l'empresa no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars i que no han pogut contactar telefònicament amb cap responsable.

"No té llicència des de fa anys per operar com a garatge d'autocars, una altra cosa és que pugui gestionar algun tipus d'intermediari en diferents activitats", ha afegit.

INVESTIGACIÓ

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat que les autoritats franceses són les encarregues de la investigació i que han posat els Mossos d'Esquadra a la seva disposició.

Fins ara, hi ha dues persones mortes i 12 hospitalitzades a França i un tretzè pendent de confirmar si finalment és a Espanya o a França, segons ha explicat el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

En unes declaracions a 'L'Hdigital', recollides per Europa Press, una passatgera de l'autobús ha explicat que van fallar els frens: "Vam xocar contra la roca per poder parar".