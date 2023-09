L'empresa belga IPTE "duplica" la superfície de la seva planta de Reus (Tarragona) des del 2021

TARRAGONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'empresa belga IPTE --de producció de components per al vehicle elèctric-- ha "duplicat" la superfície de la seva planta de Reus (Tarragona) des del 2021 amb l'objectiu d'impulsar-ne la capacitat de producció, informa un comunicat del Govern d'aquest divendres.

Present a Catalunya des del 2008, la companyia ha comptat amb un ajut "de 69.000 euros" de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció) de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

IPTE ha creat 25 llocs de feina i ha incrementat la capacitat de les seves instal·lacions de 2.450 m2, "centrades en el disseny, test i producció d'equips d'automatització per a components de l'electrònica dels vehicles", ha explicat.

L'ampliació en espai (de 1.100 m2 el 2021) es "deu a l'adquisició de noves naus adjacents", respecte a, en les seves paraules, l'augment de la demanda vinculat a les noves tendències en electrificació de la mobilitat; i també ha incrementat --textualment-- un 30% el seu equip, després de passar de 80 persones a més d'un centenar.

Segons el Govern, el 85% del negoci d'IPTE se centra en el sector de l'automòbil, "especialment per a empreses Tier 1" com Bosch i Continental, i per a fabricants de vehicles.