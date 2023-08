L'elecció de la Taula del Congrés arriba al seu moment clau amb els dos blocs empatats mirant a Junts i CC

La Presidència, per la qual competiran Gamarra (PP) i Armengol (PSOE), determinarà qui controla la Taula de la Càmera



MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El Congrés renovat en les eleccions del passat 23 de juliol afronta aquest dijous la seva sessió constitutiva en la qual es decidiran els nou llocs de la Taula de la Càmera, entre ells la Presidència, per la qual pugnaran la socialista Francina Armengol i la 'popular' Cuca Gamarra. Els dos blocs d'esquerra i dreta arriben a la votacions empatats i pendents del vot dels set diputats de Junts i de la representant de Coalició Canària (CC).

La sessió constitutiva del Congrés arrencarà a les deu del matí amb la designació de la Mesa d'Edat que dirigirà les votacions. La presidència s'assigna a la diputada de més edat, que en aquest cas és l'exministra socialista Cristina Narbona, i que estarà ajudada, com a secretaris, pels dos parlamentaris més joves, que també són del PSOE: la canària Ada Santana i el català Ferran Verdejo.

Després de llegir els noms dels 350 diputats electes es procedirà a l'elecció de la Presidència del Congrés mitjançant votació secreta amb papereta i urna. Els parlamentaris escriuran un nom en una papereta i serà triada la persona que obtingui el vot de la majoria absoluta o en defecte d'això, es repetirà la votació i ja bastarà amb tenir més vots.

El PP presenta la seva secretària general, Cuca Gamarra, i calcula un recolzament de 171 vots: 137 del PP, 33 de Vox i un d'UPN. Davant estarà la socialista Francina Armengol, que també parteix amb 171 suports (121 de PSOE, 31 de Sumar, set d'ERC, sis de Bildu, cinc del PNB i un del BNG).

El desempat està en mans de la diputada de CC i dels set de Junts, que encara no han avançat el seu vot. De fet, els de Carles Puigdemont no ho decidiran fins prop d'una hora abans d'iniciar-se la sessió constitutiva.

EL PP VA AMB DOS VICEPRESIDENTS PERÒ VOX LI EXIGIA UN

A continuació, en una altra votació secreta per papereta i urna, es designarà als quatre vicepresidents. Cada diputat només pot escriure un únic nom i els llocs recauran en els quatre noms més votats.

L'esquerra ja ha anunciat els seus dos candidats, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis i la diputada gaditana de Sumar Esther Gil, i el PP ha proposat altres dos noms (Marta González i José Antonio Bermúdez de Castro), però Vox havia reclamat als de Feijóo una de les quatre places.

Així les coses, algú pot quedar-se fora de les Vicepresidències, ja sigui Vox o bé la representant de Sumar si, en dividir els seus 171 vots, la dreta aconsegueix fer-se amb tres de les quatre places en lliça, com va ocórrer fa quatre anys amb els secretaris de la Taula, en aquella ocasió amb tres per a l'esquerra i només un pel PP.

La situació es repetirà en la següent votació, quan calgui triar les quatre Secretaries de la Taula. L'esquerra proposa la socialista Isaura Leal, i al diputat d'En Comú Gerardo Pisarello, i el PP ha anunciat Guillermo Mariscal i Carmen Navarro.

Concloses aquestes votacions, els nou triats ocuparan els seus llocs a la Taula presidencial i qui hagi aconseguit la Presidència sol·licitarà dels altres diputats el jurament o promesa d'acatar la Constitució, un tràmit no exempt de polèmica en els últims anys per les fórmules utilitzades sobretot pels independentistes catalans.

El Tribunal Constitucional va resoldre la qüestió en una recent sentència en la qual recalcava que aquests afegitons no neutralitzaven acatar la Constitució que s'exigeix per prendre possessió.

La sessió conclourà amb les paraules de la nova presidenta del Congrés, que després s'haurà de desplaçar al Palau de la Zarzuela per comunicar al Rei el resultat de les votacions. Aquesta visita és el 'tret de sortida' perquè es prepari la ronda de consultes del Cap de l'Estat amb vista a la investidura.

ELS GRUPS D'ERC I JUNTS, PENDENTS DE QUI DOMINI LA TAULA

Les Taules de cada Càmera es reuniran una vegada aixecada aquesta primera sessió per començar a formalitzar la creació dels grups parlamentaris, que hauran d'estar creats en els cinc dies següents, en principi, el 23 d'agost.

Per tenir grup propi cal comptar amb almenys 15 escons o sumar cinc diputats i obtenir el 5% dels vots en tot el país, o bé el 15% en totes les circumscripcions en les quals es concorre.

I ni ERC ni Junts compleixen aquests requisits, ja que només superen el 15% en dos de les quatre circumscripcions catalanes, per la qual cosa els interessa que la majoria de la Taula del Congrés recaigui aquest dijous en PSOE i Sumar per no acabar en el Grup Mixt.