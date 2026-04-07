Leitat destina 2,2 milions a una plataforma per investigar materials segurs i sostenibles

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El centre tecnològic Leitat ha destinat 2,2 milions d'euros al projecte 'Sustem', una plataforma de recerca en materials segurs i sostenibles per reduir l'alliberament i l'impacte dels contaminants emergents al medi ambient i la salut humana, informa en un comunicat aquest dilluns.
Es tracta d'"un pas imprescindible per fer front a un dels reptes ambientals i sanitaris més urgents", l'alliberament de contaminants com els micro i nanoplástics, i nanopartícules procedents de materials en sectors com el tèxtil, el paper, l'automoció, el 'packaging' o la construcció.
El centre tecnològic ha explicat que aquests compostos són altament persistents i, moltes vegades, tòxics, i que s'acumulen en el medi ambient.
A més, tenen "impactes demostrats" en el sistema endocrí, el desenvolupament fetal, la fertilitat, el sistema immune i el risc de patologies cròniques.
El director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, ha explicat que el projecte reforça el paper del centre tecnològic com a "infraestructura científica en el servei de la indústria".