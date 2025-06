Leire Díez insisteix que no treballa per al PSOE i que investigava trames per a un llibre: "Ni lampista ni covarda"

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'exmilitant del PSOE Leire Díez ha assegurat que els àudios filtrats en els quals se la sent intentant fer gestions contra alts funcionaris públics són part d'un llibre que està elaborant com a periodista, que escriu com un treball de recerca que duu a terme en nom propi, i que no treballa per al PSOE.

"Desitjo deixar clar que la meva feina és la meva feina, i en cap cas l'he feta en nom de ningú ni en representació de ningú. I ho repetiré les vegades que calgui. De ningú ni de representació de ningú. Ni soc una treballadora pública ni tinc cap càrrec al PSOE", ha afirmat, després d'afegir que no és "ni lampista ni covarda".

Així ho ha dit en una declaració als mitjans de comunicació l'endemà d'haver-se donat de baixa com a afiliada del PSOE, després de després de reunir-se a Ferraz amb els serveis jurídics del partit, i després d'aparèixer en diversos àudios mirant d'intercanviar favors a canvi d'informació compromesa contra comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i pel cap baix un fiscal.