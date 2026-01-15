L'EdTech Congress Barcelona 2026 aposta per l'ètica i la inclusió en la tecnologia

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de l'EdTech Congress Barcelona apostarà per garantir que la innovació es tradueixi en oportunitats inclusives i ètiques, centrades en les persones, ha explicat la Fira de Barcelona aquest dijous en un comunicat.
La trobada, que se celebrarà entre el 4 i 5 de febrer al Palau de Congressos de Montjuïc (Barcelona) de la institució firal, posarà el focus en la humanització de les eines digitals aplicades a l'aprenentatge, amb l'objectiu de mostrar l'enorme impacte positiu que poden tenir en els sistemes d'ensenyament.
Per fer-ho, la Fira de Barcelona ja ha confirmat la presència de l'antiga subdirectora de Tecnologies Educatives del Departament d'Educació dels Estats Units, Kristina Ishmael, o l'emprenedor social i fundador del projecte NASCO Feeding Minds, Ousman Umar, entre d'altres.
En total, l'esdeveniment comptarà amb 81 experts nacionals i internacionals i més de 60 empreses que debatran sobre les oportunitats que obre la nova era tecnològica i els seus principals reptes, "sense perdre l'essència humana", ha ressaltat Fira de Barcelona, davant prop de 2.500 assistents.
En la següent edició, a més, el congrés també acollirà el 'We Love Learning Summit', dedicat específicament a la formació corporativa i que fins l'any passat se celebrava de manera independent a Madrid.