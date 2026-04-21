L'ecosistema social de Barcelona reivindica el seu "potencial cohesionador, humà i econòmic"

JOB VERMEULEN - FOMENT DEL TREBALL
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'ecosistema social de Barcelona ha reivindicat el seu "potencial cohesionador, humà i econòmic" en una sessió del cicle Rethink Barcelona, organitzat per la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES), informa Foment del Treball en un comunicat aquest dimarts.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha destacat que si s'uneix la capacitat de la inversió pública i privada i es reforcen les aliances entre empreses i administracions, "Catalunya pot ser una de les primeres regions d'Europa a basar el seu creixement i prosperitat" en polítiques i iniciatives socials.
El conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, ha afegit que "la Barcelona social és una de les grans fortaleses" del model de ciutat.
També hi han participat el sotsdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón; la presidenta de la Fundació Roure, Llum Delàs, i el co-CEO de Catalonia H&R, Guillermo Vallet.
Han coincidit a fer una crida a enfortir la col·laboració públic-privada, "conèixer la gent i els seus problemes des de la proximitat" i subratllar la necessitat d'acompanyament de les persones vulnerables.