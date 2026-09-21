L'ecosistema d'innovació del Port de Tarragona estrena lloc web

PORT DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ecosistema d'Innovació Oberta del Port de Tarragona (SOM-INN PORT) ha estrenat lloc web per "reforçar la seva funció com a punt de trobada entre les necessitats del Port i les capacitats de l'ecosistema innovador".
El nou web explica el model del SOM-INN PORT a través de 5 àmbits d'actuació: identificar necessitats, buscar solucions, connectar 'partners', vigilar i compartir coneixement i impulsar projectes, ha informat aquest dilluns el Port en un comunicat.
El portal inclou la renovació de l'Observatori d'Innovació, un espai que permet consultar casos i tendències d'innovació vinculades al sector portuari, amb un nou cercador per temàtiques que "facilita la localització dels casos d'innovació".