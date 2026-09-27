L'economista Clara Mattei veu Gaza com "termòmetre de la naturalesa destructiva" del capitalisme

Critica l'ús dels migrants com a 'bocs expiatoris' per tapar les veritables causes de desigualtat
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
L'economista i escriptora italiana Clara I. Mattei considera que la situació a Gaza és un "termòmetre de la naturalesa destructiva" d'un sistema capitalista on la pobresa i la desigualtat són característiques estructurals, explica en una entrevista amb Europa Press.
Mattei publica el llibre 'Escapar del capitalismo' (Capitán Swing) en el qual proposa una redemocratització de l'economia perquè els treballadors, als quals veu cada vegada més dividits, participin activament en les decisions econòmiques, no només polítiques.
Sosté que els discursos d'odi contra migrants són conseqüència del model econòmic capitalista: "La pobresa, la desigualtat i la desocupació no són fallades del sistema, són característiques estructurals que li són pròpies. L'austeritat és el mètode habitual mitjançant el qual els governs gestionen les economies capitalistes".
Al seu judici, els impostos regressius, les retallades a la despesa social, la desregulació laboral i el debilitament dels serveis públics fan que "la gent sigui més precària, estigui més dividida i més enfadada".
"Són polítiques que afebleixen el seu poder col·lectiu, mentre que les idees econòmiques dominants ens convencen que la nostra inseguretat és culpa nostra", afegeix.
El resultat "és un odi creixent cap a els qui són presentats com a amenaces, els migrants es converteixen en bocs expiatoris convenients, la qual cosa permet als governs ocultar les veritables causes del sofriment social".
Explica que la gent sol migrar perquè aquest sistema econòmic "ha explotat sistemàticament les seves terres, recursos i mà d'obra barata" i posa com a exemple extrem la situació a Gaza.
"La contínua anihilació de vides a Gaza és un termòmetre de la naturalesa destructiva del nostre sistema econòmic. No ha d'interpretar-se com una excepció, sinó com una crua revelació de la lògica més profunda del sistema", afirma l'economista.
I afegeix: "Matar, mutilar i deixar morir de gana a nens ha resultat rendible per als grans accionistes, els qui han pastat milers de milions amb el genocidi. Aquesta mateixa lògica destructiva s'està estenent per tota la regió i compta amb el suport dels governs europeus, fins i tot en altres conflictes devastadors com el de Sudan. Fins i tot els plans per a la reconstrucció de Gaza ja es consideren una enorme oportunitat immobiliària.
En el seu llibre, adopta una perspectiva global i a llarg termini, assegurant que la relació entre Israel i Palestina "magnifica la relació de dependència més àmplia entre el Nord i el Sud globals, el Nord és ric perquè subdesenvolupa activament al Sud".
TRUMP
Fa un any, amb motiu de la publicació del seu primer llibre, va afirmar que Estats Units manca de la capacitat econòmica per competir amb Xina, una reflexió que ara manté.
"Estats Units és un imperi en decadència i en el seu declivi està mostrant les seves pitjors i més obscenes característiques. Això inclou coaccionar als països depenents mitjançant amenaces i controlant l'accés a la tecnologia i els recursos estratègics. La 'cursa contra Xina' és una de les poques narratives que li afavoreixen a Trump, ja que oculta el fet que no tots som iguals sota la bandera nordamericana".
Sobre aquest tema, assegura que Trump intenta ocultar que la seva administració és "una poderosa expressió de la lògica d'austeritat intrínseca al capitalisme, el deute públic segueix augmentant a mesura que es gasten milers de milions en guerres i en el suport a criminals de guerra com Benjamin Netanyahu, mentre que els serveis socials es desmantellen a un ritme vertiginós".
Mattei creu que "la gent ho veu i molts votaran en contra del partit de Trump en les eleccions de meitat de mandat de novembre i, precisament per això, els republicans han dedicat tants esforços a la manipulació de districtes electorals i a privar del dret al vot als grups més vulnerables".
FORUM FOR REAL ECONOMIC EMANCIPATION
Mattei proposa una redemocratització de l'economia, sota la premissa que "una democràcia política efectiva requereix una democràcia econòmica" i assegura que existeixen moltes vies possibles per aconseguir aquest objectiu, encara que subratlla que el procés mateix forma part de la transformació, tant col·lectiva com a individual.
Al·ludeix al Forum for Real Economic Emancipation (Fòrum per a l'Emancipació Econòmica Real), en la fundació del qual ha participat l'autora amb la finalitat de construir una democràcia horitzontal: "Treballem en projectes capaços de reduir la nostra dependència dels mercats, com els fideïcomissos comunitaris de terres i els pressupostos participatius".
Aquesta iniciativa trasllada qüestions econòmiques fonamentals al si de les comunitats "generant consciència i creant espais on les persones puguin recuperar el control democràtic sobre les decisions que modelen les seves vides".